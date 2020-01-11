今天是2020總統大選投票日，昨天各地車站從下午起就湧現返鄉人潮，網紅白癡公主昨晚就從台北一路騎機車回桃園，希望在今天投下神聖一票，不過到家卻發現忘了帶身分證回去，讓她又再度衝回台北，顯示自己要投票的決心。

白癡公主昨天從台北騎了一個多小時機車回桃園，準備在今天選出心中最佳候選人，沒想到剛到家時姐姐問她有沒有帶身分證？這才讓她驚覺放在台北忘了帶回來，不過因為時間已經很晚，所以便搭Uber來回桃園台北一趟，直呼：「多耗時間金錢都不能阻擋我要投票的決心」，但擔憂有人會跟她一樣犯傻，因此再三呼籲所有返鄉投票的遊子：「投票一定要帶身份證」。

白癡公主臉書全文。（圖／白癡公主臉書）

白癡公主的一番提醒，似乎也讓許多人紛紛留言道謝：「我在捷運上突然想到錢包沒帶到，差點就要上高鐵了」、「我也這樣！好險戶籍在桃園，回台北也要拿啦」、「我出門搭車前焦慮到檢查10次」。

(中時電子報)