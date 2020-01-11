屏東縣長潘孟安。（謝佳潾攝）

屏東縣長潘孟安11日早上9點30分與母親到車城鄉興安社區活動中心投票，他說，這次返鄉投票率很高，前一天坐火車往返高雄、屏東時，看見整個列車滿滿的年輕人，很開心新的一代這麼積極參與公共事務；此外，他也預祝所有當選人，強調不管誰當選，都要團結台灣。

潘孟安說，昨天的交通狀況回報很熱絡，尤其是高雄、潮州火車站，他昨天是高屏大造勢的第一棒演講人，他怕路上堵車趕不回屏東的造勢，所以選擇搭火車，結果整個列車滿滿年輕人，還有很多人是用站的，害他都不好意思坐著。

他說，昨天整個公共運輸量暴增，傍晚時有出現返鄉車潮，而今天清晨也有，不少人都計畫早上投票後與家人聚一下，再回去工作。

潘孟安開心地說，很開心年輕人回來投票，這代表新的一代在關心國家未來的發展、關心公共事務 、關心選舉，而不管選舉結果如何，台灣都要往前走，激情的民主政治嘉年華會將在今天畫下句點，先預祝當選人，也呼籲不管誰當選，都要團結台灣。

(中時 )