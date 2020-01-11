立委洪宗熠上午9時許在妻子陪同下前往彰化縣二林鎮老人文康中心的投開票所投票。（謝瓊雲攝）

立委洪宗熠上午9時許在妻子陪同下，至二林鎮老人文康中心的投開票所完成投票。（謝瓊雲攝）

國民黨籍立委候選人謝衣鳳上午9點半由許多大學生、青年首投族陪同前往溪州國中的投票所。（謝瓊雲攝）

除了有母親、前立委鄭汝芬（右）陪同，國民黨籍立委候選人謝衣鳳（左）上午9點半由許多大學生、青年首投族陪同前往溪州國中的投票所。（謝瓊雲攝）

國民黨立委候選人謝衣鳳上午9點半至溪州國中完成投票。（謝瓊雲攝）

你投票了嗎？彰化縣立委第三選區，出身二林鎮的現任民進黨立委洪宗熠，11日上午9時許，在妻子陪同下現身二林鎮老人文康中心完成投票；國民黨籍候選人謝衣鳳則在9時30分，由母親、前立委鄭汝芬和大批「首投族」陪同下，至溪州國中投下自己的一票。

洪宗熠表示，由於競選活動到昨晚十點截止，但凌晨零時截止前都還可以拉票，因此他與團隊把握最後時機，仍持續透過社群傳訊息、貼圖拜票拉票，忙到十二點多才準備休息、就寢。與妻子前來投票，覺得此刻心情很輕鬆。

洪宗熠說，這次選戰打得辛苦，從2018年底選後民進黨氣勢受挫，全黨上下從谷底努力往上爬，去年6月香港反送中事件爆發後小英氣勢開始反轉上揚，地方立委們也在後面苦苦追趕；四年前對手敗選，這次積極布局要奪回立委席次，讓他備感壓力，很感謝所有團隊的幹部和黨中央不斷下來彰化全力輔選，讓他信心大增。

謝衣鳳表示，很開心有非常多年輕朋友、大學生等首投族陪她一起前來投票，希望讓彰化的未來更好、台灣有更大的發展，大家一起為深愛的彰化努力，過去這一年來大家都很辛苦、努力，感謝所有支持她的鄉親朋友，選前之夜她為了讓更多人聽見看見她的努力，拜票、掃街，喊到嗓子都啞了。

謝衣鳳語帶幽默笑稱，競選期間太忙，牛仔褲和風衣外套整整穿了一個月，待會投完票之後，在等候開票空檔最想做的事情就是趕快把衣服洗一洗晾一晾，不然都不敢再穿了。

因今天天氣晴朗，8點不到許多投開票所已出現排隊人潮，上午投票秩序大致良好，尚無重大違規情事傳出；一般預估投票率可能超過七成。

洪宗熠帶牽手投票 謝衣鳳有母親和首投族陪同

(中時 )