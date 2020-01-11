台北市長柯文哲11日投完票後接受訪問。（張立勳攝）

台北市長柯文哲11日早上和妻子陳佩琪一起現身投票所，他表示，還是有民眾抱怨投票速度太慢，本來想說前年選舉排了1.5小時，今天7時50分來，沒想到還要等半小時，明天要出發去愛沙尼雅考察看看。

柯文哲今早與陳佩琪一起出現在投票所，他完成投票受訪表示，明天晚上要前往愛沙尼雅考察，台灣是世界上資通訊大國，可是我們軟體建設太慢了，應該是身分證、自然人憑證、健保卡、駕照和悠遊卡等五卡合一後，投票速度就會變化。

他說，要全國做E化很困難，但新藥上市都要做臨床實驗，更何況政治速度，標準做法應該是選一些行政區來做實驗，用五卡合一實驗，若可以就慢慢推廣。

柯文哲指出，還是有民眾抱怨投票速度太慢，應該要慢慢把企業精神帶進政府，讓整個政府運作效率更快，但效率一直不是台灣政府的優先項目，坦白講投票應該要改進，本來想說前年排了一個半小時，今天7時50分就來排，沒想到還要排半個小時，可能大家心同此理都提早來排隊。

至於投完票要去哪？柯文哲說，要回辦公室辦公，希望今天投完票後，台灣社會就恢復正常。

此外，面對選舉是否有信心，柯文哲強調，有一句話，500個人圍繞你喊凍蒜，你以為全天下就支持你，常常就只有那500人，台灣還是一個成熟民主國家，選舉出來大家就按照選舉結果繼續工作，台灣會慢慢進步。

(中時 )