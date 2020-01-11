國民黨台中市第五選區立委候選人沈智慧（左3），11日一早就到北屯區北新國中投開票所排隊。（張妍溱攝）

國民黨台中市第五選區立委候選人沈智慧，11日一早就到北屯區北新國中投開票所排隊，約上午8點05分進入投票所完成投票，沈熱絡的與相識的選民打招呼，有民眾在投票所外與她合照；沈智慧說，前1晚心情緊張睡不好，對選情有信心，呼籲選民珍惜台灣民主政治的可貴，趕快出門投票。

沈智慧說，選前之夜大掃街回到家將近深夜12點才就寢，但一早6點就起床趕緊出門投票，近7點半抵達北新國中投開票所，原以為是「早鳥投票鄉親」排第1位投票，到現場早已大排長龍。

沈智慧指出，天氣很好，看到大家非常踴躍，一早就來行使自己的公民權，展現台灣的民主，今年選情激烈，很多華僑都提前1個月前返國，民眾在選前陸續啟程返鄉投票，預估投票率應該會破7成5。

沈智慧表示，這次選舉很重要，難免都會緊張，但就是盡人事；她也呼籲民眾，周末好天氣，提早出門投票，投完票有1天的規劃，可在家休息或是全家出門旅遊、跟朋友聚會；沈完成投完票後向選務人員點頭致意離去。

(中時 )