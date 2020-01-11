2020大選上午8點起投票，今年共有總統副總統、立委及政黨票三張選票要投。但台中一位譚小姐向本報投訴，她去南屯區0889號投票所投票時，選務人員竟問她「三張票都要領嗎？」，讓她覺得十分奇怪：「當然三張選票都要領，為何要問這句話」，懷疑原因不單純。

譚小姐說，上午約10點時前往台中市南屯區第0889號投票所投票，領票時選務人員竟問她，是否三張選票都要領，當下她覺得有點奇怪，問說「這麼重要的選舉，當然三張票都要領，有人不領的嗎？」。譚小姐說，她記得對方好像回答說「有」。而因那時只有她在投票，她不知是否其它民眾也被問這一句。

譚小姐說，投完票後走出投票所，愈想愈不對，就再折返回去問該投票所一位看來像主管的人員，質疑為何剛剛選務人員要問她是否要領三張票？ 該人員只說有的人不領，她再回說，「不能領的人，你們事先應會知道」，對方再答「我們不知道」，並表示會將她的意見反映給上級。

譚小姐對本報說，這件事太奇怪了，為何要問民眾是否要領三張票，實在太可疑！

本報查詢中選委網站等相關說明，本次選舉只要是年滿20歲投票人，一人會拿到3張選票，包括總統副總統選舉選舉票、區域（或原住民）立法委員選舉選舉票，及政黨（全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉）選舉票；並沒有提及是否要求選務人員詢問相關問題。

(中時電子報)