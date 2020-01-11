女生任何一個動作都是小心，否則被拍到羞羞的畫面就糗了！就有一個妹子在釣蝦場內疑似作出「手抓秘密地帶」舉動被拍下，引起網友笑說：「要改釣鮑魚了」。

一名網友阿雄（化名）平時酷愛籃球與足球，晚上還會與朋友組隊打電玩，某日在臉書社團「爆廢公社」看到一組照片後直呼：「狠狠地錘胸！靠北！這周我就要去釣蝦！」。

原來照片中一名年輕女子，坐在一名男子旁在釣蝦，不料突然女子作出開腿「手抓秘密地帶」動作，剛好被對面的釣友捕捉到這個畫面，照片傳開後引起網友熱議。

網友看到照片笑：「要改釣鮑魚了」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友看完照片紛紛留言「沒辦法專心釣蝦了！ 對面的風景太吸晴，連左邊的美眉也正到爆表」、「你看看，她的手在幹嘛？這個動作，配合她身後冰箱上寫的「限制」2個字，畫面乍看根本是『限制級』圖片。」。還有網友表示「可以改成釣對面的妹妹」、「別釣蝦了，改釣鮑魚」、「右手在摸海鮮嗎」。

(中時電子報)