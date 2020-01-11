侯友宜排隊等待投票。(吳亮賢攝)

侯友宜一一向選務人員握手致謝。(吳亮賢攝)

侯友宜完成圈票。(吳亮賢攝)

侯友宜將選票投入票匭。(吳亮賢攝)

新北市長侯友宜今(11)上午10時現身新莊頭前國小投票，身穿新北市運動外套，看起來精神相當好，侯友宜一到場，就先趕緊翻翻口袋，找出自己的投票「三寶」身分證、印章及投票通知單，隨後進入投開票所，約莫10分鐘後，完成投票。

侯友宜指出，今天很開心是好天氣，八點多民眾就非常踴躍出來投票，展現民主風範，「每個人都把自己最理想的候選人，支持他為國家做事，這就是民主進步最大一個最大的動力。」

侯友宜表示，新北市選務工作非常辛苦，選舉人數約332萬1000人，投開票所2559所，「一大早同仁就跟我報告，投開票所的選票已全部送達，開始順利的投票，非常感謝選務人員，尤其在投開票之前，看到工作同仁以及警察在維護社會治安、交通勤務，讓選舉非常順利的進行，非常感謝。」

侯友宜說，今天出來投票的踴躍度，比前年縣市長選舉狀況好很多，為了避免前年投票排隊時間過長的情況，已做好應變機制，「臨時增加一些遮欄，讓投票窗口多一點，更快速把人龍消耗掉，不希望因為天氣好很多人出來投票，造成投票速度變慢。」

(中時 )