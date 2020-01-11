苗栗縣長徐耀昌11 日上午10點偕同夫人蔡麗卿（前者）前往頭份市忠孝里活動中心投票。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌11 日上午10點到頭份市忠孝里活動中心完成投票。（謝明俊攝）

苗栗縣民進黨立委候選人羅貴星11日上午9時前往育英國小投開票所投票。〔謝明俊攝〕

苗栗縣民進黨立委候選人羅貴星11日上午9時前往育英國小投開票所投票。〔謝明俊攝〕

苗栗縣民進黨立委候選人羅貴星11日上午9時前往育英國小投開票所投票。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌11日上午10時，偕同夫人蔡麗卿前往頭份市忠孝里活動中心投票，徐耀昌除了慰勉投開票所工作人員及維持秩序安全的警察人員辛勞以外，也期勉接下來的當選者能真正為民服務，落選人能不氣餒，4年以後再接再勵。民進黨籍立委候選人羅貴星，也在上午一人前往位在三義鄉西湖村育英國小完成投票。

徐耀昌與夫人蔡麗卿戶籍是設在頭份市忠孝里，11日上午10時，徐耀昌與夫人出現在忠孝里活動中心的投開票所進行投票，徐耀昌利用投票機票，慰勉投開票所工作人及在場負責維持秩序員警的辛勞，並期勉所有的從政者要實在做事，讓人民有感，才能獲得選民信任，未來當選者要真正為民服務，而落選者也不要氣餒，4年以後還有機會重起。

苗栗縣民進黨立委候選人羅貴星，11日上午9時，也到三義鄉西湖村的育英國小投開票所投票，羅貴星投票後受訪時表示，投入選舉100百多天，今天來投下最重要的一票，今年天氣很好，有許多年輕人回鄉投票，剛剛從其它方面得知，許多投開票有很多人投票，其中有許多年輕人，為了台灣這塊土地來守護民主和自由。

(中時 )