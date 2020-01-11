民進黨副總統候選人賴清德11日上午9時在廣州宮投下選票。（程炳璋攝）

民進黨副總統候選人賴清德步行前往投票，沿途與街坊揮手。（程炳璋攝）

賴清德廣州宮投票，呼籲民眾踴躍投票

民進黨副總統候選人賴清德11日上午9時從家中步行到中西區廣州宮投票，他認為天氣好有助提升投票率，呼籲鄉親、年輕人踴躍投票，決定台灣未來，他晚上將回到台北與蔡英文總統一起向選民謝票。

賴清德上午步出家門，已有不少媒體與官員在門外守候，陪同他步行至附近的廣州宮投票。他表示10日晚間從台北造勢場回到台南時，已將近晚間12時，經過一夜好眠，一早出門看見天氣佳，心情感到特別好。

賴清德表示，面對這場大選，越多人出來投票越好，依據往年經驗，天氣好投票率就高，他呼籲鄉親，特別是年輕人，要踴躍出來投票。

廣州宮投開票所一早排隊人潮並不多，賴清德約花2分鐘排隊就迅速完成投票，他與街坊寒喧幾句就步行回家，在門口與隨行人員短暫談話，就進入家門。

賴清德表示，投完票後將回家休息一下，下午會回台北，準備晚上與蔡英文一起向選民謝票。

台南市長黃偉哲全程陪同賴清德投票，他表示，天氣好投票率高，對選情反應越真實，投票率若低，代表只有死忠選民出來投票。無論如何，投票時間結束，選民情緒就該恢復平靜，社會秩序要趕快恢復，國家仍要向前走，不容許有脫軌的事情發生。

(中時 )