▲馬文君一早由家人陪同，一家四口一起徒步至大成國中投票。（楊樹煌攝）

▲馬文君在投完票後，逐一與在場執勤的埔里警分局長方秋梅還有所有辛苦的工作人員握手致意。（楊樹煌攝）

今天選舉投票日，南投縣第一選區立委候選人馬文君，一早約9時左右，由家人陪同，1家4口從家中步行约100尺，至大成國中投開票所，投下神聖一票，馬文君表示，該努力的都全力以赴，所以心情很平靜，尤其有家人陪伴更覺溫暖與輕鬆，對自己更是信心倍增。

馬文君的住家設籍在埔里鎮大城里，早上9時左右，由夫婿王俊國與日本回來的首投族兒子王時燈及英國回來的女兒王胤惠，一家4口由家中步行至大成國中第0129投開票所，投下神聖一票。

馬文君夫婦在投完時，也不忘向在場所有選務人員、志工及埔里分局在場執勤的警分局長方秋梅、傅偵察隊長及所有辛苦的警察人員，逐一握手表達慰問之意。

馬文君表示，今天的天氣很好，投票率應該會很高，希望大家都能選出自己心目中最理想的候選人。馬文君更指出，昨晚睡得很甜，因為這場選戰已經全力以赴的打完選戰，所以心情很輕鬆，但也呼籲所有選民都能踴躍出來投票，選賢與能，選出最優秀的人才，為南投的幸福未來努力打拚。

馬文君也期待新政府成立後，除了資源分配要能發揮最大效率，並要重視年輕人的聲音，因他們有不同想像與期待，所以未來在制定各項政策時能帶給年輕人和青年們最大的希望與美好的未來期待。

(中時 )