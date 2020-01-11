國民黨嘉義市立委候選人傅大偉投自己一票。（廖素慧攝）

國民黨嘉義市立委候選人傅大偉偕妻兒去投票。（廖素慧攝）

嘉義市各投開票所陸續湧入投票的選民。（廖素慧攝）

11日投票日，天氣明朗，嘉義市投票人潮不斷，國民黨立委候選人傅大偉上午8時，偕同妻子及3個首投族兒女，一家5人到投票所投票，精神奕奕；民進黨立委候選人王美惠上午9時，笑容滿面，到投票所投票；2人都對自己的選情有信心。

傅大偉說，3個子女都在外地求學，是首投族，自他投入選戰，雙親及全家人都同心協力一起努力，一起走這次艱難的選戰，選戰期間一直很緊繃，昨晚倒頭就睡，今天投票完了，就用平靜的心等待晚上的開票結果。

王美惠說，今天用歡喜的心情來投票，昨晚選前之夜有許多年輕人參與，代表他們很關心台灣的未來，看到台灣的希望，夜深人靜時，她更沉靜思考將來要如何為台灣的前途及年輕人打拚。

傅大偉到設於嘉義高中的第006投開票所投票，不斷有選民熱情跟他打招呼，為他加油；王美惠在設於垂楊國小第113投開票所投完票，也有不少選民為她加油、拍照。

(中時 )