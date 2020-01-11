陳素月帶著首投的兒子及黨籍議員賴澤民、張欣倩及多代表里長，一同前往投開票所。（陳素月提供／吳建輝彰化傳真）

蕭景田在蓋章完畢後，投入手中的選票。（吳建輝攝）

陳素月說，他相信台灣的人民，會用最高的智慧，做最好的抉擇。（陳素月提供／吳建輝彰化傳真）

今天是2020總統立委大選投票日，一早就有不少民眾出來投票，彰化縣第四選區立委候選人蕭景田與陳素月，分別現身社頭朝興國小與員林育英國小，投出自己手中神聖的一票，陳素月由多名黨籍民意代表陪同，蕭景田則是因家人設籍不同，所以獨自前往。

彰化清晨陽光露臉天氣不錯，許多民眾8點不到，就已經在自己所屬的投開票所前排隊等待，除了中壯年，今年有很多年輕首投族，要用自己手上的選票，來實現民主的價值，投開票所人員表示，這次選舉沒有公投，投票速度比上次快了許多，民眾等待的時間不會太久，加上這次年輕人的投票意願較高，預估整體投票率會高於上屆。

彰化第四選區立委蕭景田，今天一早八點抵達社頭朝興國小，下車後與場外民眾握手寒暄，隨即進入投票所與民眾排隊等待，蕭景田說，選舉到昨天晚上已經告一段落，今天心情非常平靜，今天自己來投票，因為家裡的人設籍不再這個投票所，他們會各自去投下自己手中神聖的一票。

同樣來自第四選區的陳素月，在兒子與同黨籍議員賴澤民、張欣倩及多代表里長的陪同下，進入育英國小，陳素月說，他相信台灣的人民，會用最高的智慧，做最好的抉擇，一早經過幾個投開票所，就已經看到許多民眾在等排隊，投票率應該會不錯，對自己的選情很有信心，天佑台灣。

(中時 )