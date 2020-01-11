湖人新星庫茲馬待在洛杉磯的日子進入倒數了嗎？《The Athletic》記者阿米克11日爆料，剛被湖人升任籃球事務副總裁的湖人總管佩林卡，已經主動跟國王提出用庫茲馬交易波達諾維奇的可能性，可惜國王仍把波達諾維奇當作非賣品。

阿米克強調，隨著「小皇帝」詹姆斯2018年夏天加盟湖人，湖人高層就已改變球隊重建計畫，送走英格拉姆、朗佐鮑爾、哈特等新秀就是第一步，接著就是想拿庫茲馬當作交易籌碼，畢竟庫茲馬已經逐漸不是湖人未來重建核心之一了。

尤其是本季有了「一眉哥」安東尼戴維斯加盟，湖人目前全隊除了詹姆斯與一眉哥，其他球員都可當作交易籌碼，更關鍵的是，庫茲馬本季並不受到湖人總教練佛格重用，上場時間大部分都比隆多、布雷德利、波普、丹尼格林等人還少。

所以才升任湖人籃球事務副總裁的佩林卡，才會開始跟各隊拋售庫茲馬，尋求找來真正可以幫助詹姆斯與安東尼戴維斯奪冠的好手，看來庫茲馬接下來待在湖人的日子不好過了，除了擔憂上場時間過少，又可能隨時走人，表現想好都難。

(中時 )