盧秀燕表示，根據台中選委會資料，上屆總統大選投票率是6成多，預估投票率「不會低」。（黃國峰攝）

台中市長盧秀燕11日上午9點到北區健行國小投開票所，投下她神聖1票；盧秀燕表示，台灣最大的資產就是民主和法治，台中選委會觀察早上投票狀況，投票踴躍、秩序良好。盧投完票後向選務人員慰問致意，呼籲選民，趁好天氣出門投票，行使公民權利。

投票一早天氣晴朗、陽光和煦，很多民眾早上8點不到，湧現各投開票所；市長盧秀燕手握總統、副總統及立委選票，跟著投票民眾依序排隊將票投入票匭，她表示投完票後心情輕鬆，尤其天氣這麼好，相信投票情況應該會相當踴躍。

盧秀燕表示，根據台中選委會資料，上屆總統大選投票率是6成多，預估投票率「不會低」，提到9合1選舉時有大排長龍的情況，她說，這次選務單位已加開投開票所和人手，降低了大排長龍的情形，目前為止選務情況良好。

台中市民政局指出，台中市為台灣第2大城市，人口數已達281萬3397人，今年台中市首投族人數統計至今年11月30日止約為4萬餘人，因此特將投開票所數量由前年地方選舉的1601所擴增至1849所，提升投票順暢度。

(中時 )