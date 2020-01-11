從 2019 年延燒至今，發生在澳洲東南部的森林大火，至今都尚未獲得控制。至今野火焚燒面積已經超過 630 萬公頃，比 2.5 個台灣還要大，燒毀的房屋超過 1700 間、至少奪走 25 人以及 4.8 億隻動物的生命，不僅對澳洲經濟造成重創，更是一次不容忽視的生態浩劫以及環保危機。先前已經表示過將會為澳洲大火進行捐款的蘋果(Apple Inc.)，也在美國以及澳洲官網首頁發起捐款，邀請廣大的用戶可以慷慨解囊，為撲滅澳洲大火以及後續的復原工作盡一份力。

Our hearts are with those impacted by the Australian bushfires and with the courageous volunteer force fighting the unprecedented blazes across the country—please stay safe. Apple will be donating to support relief efforts. — Tim Cook (@tim_cook) December 26, 2019

蘋果美國以及澳洲官網(還有App Store)已發起針對澳洲大夥的捐款計畫。(摘自蘋果官網)

現在前往蘋果的美國官網以及澳洲官網(以及這兩國的 App Store )，首頁上方都會出現「Donate to Australian Bushfire Relief」提示，點選後這兩個地區的用戶便可透過 iTunes 以及 App Store 以相應的方式來捐款，金額從5美元到200元不等。蘋果並沒有從中收取任何手續費，用戶的所有捐款都將歸為本次澳洲大火的善款，在美國地區的捐款會歸到美國紅十字會、在澳洲地區的捐款則會轉給澳洲紅十字會。不僅如此，在進行捐款的同時也不用擔心隱私洩漏。《9to5mac》指出，蘋果將不會與慈善機構分享捐款者的個人資料。

(中時電子報)