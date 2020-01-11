從 2019 年延燒至今，發生在澳洲東南部的森林大火，至今都尚未獲得控制。至今野火焚燒面積已經超過 630 萬公頃，比 2.5 個台灣還要大，燒毀的房屋超過 1700 間、至少奪走 25 人以及 4.8 億隻動物的生命，不僅對澳洲經濟造成重創，更是一次不容忽視的生態浩劫以及環保危機。先前已經表示過將會為澳洲大火進行捐款的蘋果(Apple Inc.)，也在美國以及澳洲官網首頁發起捐款，邀請廣大的用戶可以慷慨解囊，為撲滅澳洲大火以及後續的復原工作盡一份力。

蘋果美國以及澳洲官網(還有App Store)已發起針對澳洲大夥的捐款計畫。(摘自蘋果官網)
蘋果美國以及澳洲官網(還有App Store)已發起針對澳洲大夥的捐款計畫。(摘自蘋果官網)

現在前往蘋果的美國官網以及澳洲官網(以及這兩國的 App Store )，首頁上方都會出現「Donate to Australian Bushfire Relief」提示，點選後這兩個地區的用戶便可透過 iTunes 以及 App Store 以相應的方式來捐款，金額從5美元到200元不等。蘋果並沒有從中收取任何手續費，用戶的所有捐款都將歸為本次澳洲大火的善款，在美國地區的捐款會歸到美國紅十字會、在澳洲地區的捐款則會轉給澳洲紅十字會。不僅如此，在進行捐款的同時也不用擔心隱私洩漏。《9to5mac》指出，蘋果將不會與慈善機構分享捐款者的個人資料。

澳洲大火奪5億條命 專家提嚴重警告
文章來源：9to5mac

(中時電子報)

#蘋果 #紅十字會 #官網 #捐款 #澳洲 #澳洲大火 #AustraliaFires #善行 #愛心 #公益 #環保 #公民責任