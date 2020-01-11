「選政機關」內政部長適不適合輔選各界看法不一。內政部長徐國勇昨在臉書表示，他是政務官，當然可以輔選，江宜樺在擔任內政部長時也曾替立委候選人周守訓輔選。

徐國勇昨在凱道站台引起媒體關注，內政部身為公職人員選舉罷免法主管機關是否適合站台。徐國勇在臉書回應說，他是政務官，當然可以輔選！ KMT的江宜樺任內政部長時，也輔選！內政部不是「選務機關」！

選務機關負責選務，選政機關職司對選罷法的主管解釋，一旦產生爭議，必需出面主持公道，在此情況下，若有站台行為，是否合於民眾期待，可受公評。江宜樺2009年不願輔選倍受批評，2011的確有陪周守訓掃街，還被民視報導指內政部長「竟然當起了輔選員」，這次徐國勇除了凱道站台，也曾南下高雄替立委邱志偉賣力輔選。

對於徐國勇的反駁，有網友表示支持。但也有網友說，他支持徐國勇的反駁，但是他希望所有公家機關還是中立，建立制度必須以身做則，才有說服力。「不是別人可以我們就可以，就是因為他們令人詬病，才會有人取代他們，錯誤的事情，需要導正」。

這名網友說，他非常支持政務官為政策表態。他長期支持民進黨改革，他希望民進黨能讓他有光榮感，他才有說服別人支持民進黨的說服力。

(中時 )