基隆市長林右昌（左）陪同蔡適應投票，同聲呼籲市民踴躍投票。（許家寧攝）

基隆天氣晴朗，蔡適應投票後認為今天投票率會很高。（許家寧攝）

基隆今（11）日天氣晴朗，一早就有民眾扶老攜幼到投票所進行投票，尋求連任的立委蔡適應，上午10時在市長林右昌陪同下的來到「龍邸中國」社區完成投票，蔡適應表示，投票是國家進步最重要的力量，同聲鼓勵還有沒投票的民眾，踴躍出來投票。

蔡適應穿著白色襯衫與針織外套，今早現身安樂區興寮里的「龍邸中國」社區住處投票所投票，林右昌完成投票後特地前來向他打招呼，蔡適應投票前表示，今天風和日麗的好天氣，一早看到這麼多市民來投票，相信今天投票率會很高。

蔡適應說，非常感謝市長陪同一起投票，公民行使投票權是國家進步最重要的力量，選舉期間每位選務人員夥伴辛苦了，感謝選務人員今天將從早上忙到晚上，下午投票截止後，還有後續的開票計票等工作，讓整個選舉順利完成。

林右昌表示，剛剛早上9點就先去投票，才過來陪同蔡適應立委投票，今天天氣很好，各地投票情況看起來還蠻踴躍的，也鼓勵市民多多出來投票，投下神聖的一票，善盡公民的權利和責任，希望今天投票的過程能夠順利圓滿。

(中時 )