◎救回受虐狗 大貓好有愛

大貓報恩！台中市史姓夫妻10年前陸續收養3隻流浪貓、1隻狗，並定期餵養居家周邊的野貓，其中1隻疑混種斑貓的可愛大貓「可樂」，似乎知道飼主對牠好，好幾次叼回整隻老鼠、鳥，並救回受虐貴賓犬「多莉」，擺在家門前，當成「禮物」送給史姓夫妻。

◎別人溜狗他溜鷹 帶鷹出門好吸睛

「養鷹就覺得與眾不同！」台東市名建築師林坤層有一隻特別的寵物，是農委會核准進口的栗翅鷹，取名為「Looker」，人鷹經過3年多的相處，已經建立良好的默契，常能看到他帶著Looker四處放飛。林坤層說，台灣養鷹的人不多，朝夕相處明瞭鷹的習性，也盼這些經驗能轉為保育用途。

◎貓爺爺嘟嘟 把學生當家人

台北市溪山國小有一隻16歲的校貓「嘟嘟」，換算成人類年紀，已是80歲高齡，校中學子都戲稱牠是「嘟嘟爺爺」。溪山國小校長施春明說，嘟嘟16年前剛出生時，被學生從學校馬桶撿起來救回一命，從此就養在學校裡。

◎市場新寵兒 阿凡達色系神仙魚

致力於研究神仙魚雜交育種的林義川，獲選為農委會第5屆百大青農。他將原本平凡無奇、白色的神仙魚，改良成「阿凡達」耀眼藍，今年再精進成長鰭型「藍寶堅尼」及金屬色澤「極光黃金甲」，魚身在不同光線、角度，呈現的美感也不同，成功讓他的神仙魚躍升為全球觀賞魚市場新寵兒。

◎活潑小柚子 溫暖特教生的心

台中市立台中特殊教育學校，5年前因學校的職能治療師家裡空間不夠，捐了一隻兔子給學校，學校將牠收養下來，養在二樓走廊的盡頭，自此牠的小窩成了學生們下課必遊景點；因牠的毛色有點像乾掉的柚子，師生們因此都叫他小柚子。

◎寵貓無極限！輔導老師打造貓咪樂園

專任輔導教師陳小藍是位標準的貓奴，還是個貓痴，她利用陽台空間，為3隻領養的貓咪打造獨立舒適空間與露天咖啡座，擅長手作的她，還做了貓咪玩具、運動飛輪。她透露小時候因父母離異，渴望家人陪伴而養貓，平日工作要處理很多情緒問題，身心常累積負能量，「貓咪可以說是我心靈的重要寄託，平常我療癒個案，貓咪則療癒了我」陳小藍說。

(中時電子報)