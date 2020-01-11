王功安檢所人員在彰化縣政府農業處協助提供海龜圖片比對下，確認死亡的海龜是瀕危的赤蠵龜，丈量其身形尺寸時檢視身上無明顯外傷，疑似因誤食海洋垃圾而死亡。（王功安檢所提供／謝瓊雲彰化傳真）

因海龜屍體已開始腐爛，在縣府農業處人員建議下，海巡人員實施就地掩埋。（王功安檢所提供／謝瓊雲彰化傳真）

赤蠵龜疑誤食海洋垃圾魂斷彰化漢寶濕地。（王功安檢所提供／謝瓊雲彰化傳真）

再也回不去美麗的大海！一隻瀕危的赤蠵龜10日中午左右被彰化海巡人員發現在王功海濱，疑似因誤食海洋垃圾而死亡，海巡署中部分署第三岸巡隊人員發現後緊急通報彰化縣政府農業處，因海龜屍體已嚴重腐爛、就地掩埋；海巡人員也呼籲民眾切勿在海邊隨意棄置垃圾，以免危害海洋生態。

海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所，昨天中午執行漢寶濕地南海尾段灘岸巡邏勤務時，發現已死亡的赤蠵龜，立即拉起封鎖線，並通報彰化縣政府農業處，經農業處提供海龜照片辨識後，確認是瀕危的赤蠵龜，在農業處建議下就地實施掩埋。

王功安檢所所長柯勝任指出，死亡赤蠵龜發現地點，位在彰化著名景點漢寶濕地，因彰化海域鮮少發現海龜死亡事件，同仁初步檢視龜體外部，並無明顯外傷，死亡的海龜體長約120公分、寬約90公分，初步研判疑似是誤食海洋垃圾才死亡。

第三岸巡隊表示，本隊平時積極投入海洋生態保育及海洋事務相關工作，若民眾於岸際，發現鯨豚或海龜等其他海洋生物，有受傷、需救護情事，請立即撥打118海巡報案專線，將立即派員馳赴救援，共同維護海洋生態。

(中時 )