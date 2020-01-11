再也回不去美麗的大海！一隻瀕危的赤蠵龜10日中午左右被彰化海巡人員發現在王功海濱，疑似因誤食海洋垃圾而死亡，海巡署中部分署第三岸巡隊人員發現後緊急通報彰化縣政府農業處，因海龜屍體已嚴重腐爛、就地掩埋；海巡人員也呼籲民眾切勿在海邊隨意棄置垃圾，以免危害海洋生態。
海巡署中部分署第三岸巡隊王功安檢所，昨天中午執行漢寶濕地南海尾段灘岸巡邏勤務時，發現已死亡的赤蠵龜，立即拉起封鎖線，並通報彰化縣政府農業處，經農業處提供海龜照片辨識後，確認是瀕危的赤蠵龜，在農業處建議下就地實施掩埋。
王功安檢所所長柯勝任指出，死亡赤蠵龜發現地點，位在彰化著名景點漢寶濕地，因彰化海域鮮少發現海龜死亡事件，同仁初步檢視龜體外部，並無明顯外傷，死亡的海龜體長約120公分、寬約90公分，初步研判疑似是誤食海洋垃圾才死亡。
第三岸巡隊表示，本隊平時積極投入海洋生態保育及海洋事務相關工作，若民眾於岸際，發現鯨豚或海龜等其他海洋生物，有受傷、需救護情事，請立即撥打118海巡報案專線，將立即派員馳赴救援，共同維護海洋生態。
(中時 )
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