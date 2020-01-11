立法院副院長蔡其昌11日上午10點半，前往台中第一選區清水鰲峰社區活動中心進行投票，他預估這次投票率會比上次還高，呼籲還沒投票的鄉親，趕快出來投票。

蔡其昌說，看到年輕人都返鄉投票，對台灣民主發展是好現象，年輕人願意關心國家大事，行使公民權利，都是值得鼓勵，他也疾呼還沒投票的鄉親，趕快出來投票。

(中時 )