2020大選，台中市長盧秀燕11日一早到健行國小投下她的神聖一票。（黃國峰攝）

2020大選，台中市長盧秀燕11日一早到健行國小投票，後愉快得離開，並親切的與市民打招呼，她指出台灣最大的資產就是民主跟法治，呼籲大家踴躍投票、珍惜民主，且在過程中遵守法治，落實守法。（黃國峰攝）

2020大選，台中市長盧秀燕11日一早懷著愉快的心情，到健行國小投票，在短暫排隊後，就完成投票程序，由於天氣良好，她預估投票率不會低。（黃國峰攝）

2020大選，台中市長盧秀燕11日一早懷著愉快的心情，到健行國小投票，在短暫排隊後，就完成投票程序，由於天氣良好，她預估投票率不會低。（黃國峰攝）

2020大選，11日投票日一早陽光普照，氣溫適中，天氣晴朗，早上8點不到，各投票所已陸續出現投票人潮，準備用手中一票選出下屆總統、副總統及113位立委。（黃國峰攝）

2020大選，11日投票日一早陽光普照，氣溫適中，天氣晴朗，早上8點不到，各投票所已陸續出現投票人潮，準備用手中一票選出下屆總統、副總統及113位立委。（黃國峰攝）

2020大選，11日投票日，台中市長盧秀燕上午投票後指出，因前年九合一選舉，有大排長龍的情況，這次選委會已增加人手及200多個投票箱，目前各地回報，秩序良好。（黃國峰攝）

2020大選，11日一早陽光普照，氣溫適中，預估投票率不會低，不少民眾全家出動，一起投票去。（黃國峰攝）

今天一早陽光普照，氣溫適中，天氣晴朗，早上8點不到，各投票所已陸續出現投票人潮，準備用手中一票選出下屆總統、副總統及113位立委，台中市長盧秀燕11日上午到健行國小投票後指出，預估投票率不會低，因前年九合一選舉，有大排長龍的情況，這次選委會已增加人手、200多個投票箱，目前各地回報，秩序良好，排隊的時間不會太久。

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(中時 )