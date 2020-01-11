盧秀燕：目前投票秩序大致良好 13:142020/01/11 中時 黃國峰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2020大選，台中市長盧秀燕11日一早到健行國小投下她的神聖一票。（黃國峰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選，台中市長盧秀燕11日一早到健行國小投下她的神聖一票。（黃國峰攝） 2020大選，台中市長盧秀燕11日一早到健行國小投票，後愉快得離開，並親切的與市民打招呼，她指出台灣最大的資產就是民主跟法治，呼籲大家踴躍投票、珍惜民主，且在過程中遵守法治，落實守法。（黃國峰攝） 2020大選，台中市長盧秀燕11日一早懷著愉快的心情，到健行國小投票，在短暫排隊後，就完成投票程序，由於天氣良好，她預估投票率不會低。（黃國峰攝） 2020大選，台中市長盧秀燕11日一早懷著愉快的心情，到健行國小投票，在短暫排隊後，就完成投票程序，由於天氣良好，她預估投票率不會低。（黃國峰攝） 2020大選，11日投票日一早陽光普照，氣溫適中，天氣晴朗，早上8點不到，各投票所已陸續出現投票人潮，準備用手中一票選出下屆總統、副總統及113位立委。（黃國峰攝） 2020大選，11日投票日一早陽光普照，氣溫適中，天氣晴朗，早上8點不到，各投票所已陸續出現投票人潮，準備用手中一票選出下屆總統、副總統及113位立委。（黃國峰攝） 2020大選，11日投票日，台中市長盧秀燕上午投票後指出，因前年九合一選舉，有大排長龍的情況，這次選委會已增加人手及200多個投票箱，目前各地回報，秩序良好。（黃國峰攝） 2020大選，11日一早陽光普照，氣溫適中，預估投票率不會低，不少民眾全家出動，一起投票去。（黃國峰攝） 今天一早陽光普照，氣溫適中，天氣晴朗，早上8點不到，各投票所已陸續出現投票人潮，準備用手中一票選出下屆總統、副總統及113位立委，台中市長盧秀燕11日上午到健行國小投票後指出，預估投票率不會低，因前年九合一選舉，有大排長龍的情況，這次選委會已增加人手、200多個投票箱，目前各地回報，秩序良好，排隊的時間不會太久。 ＃2020大選＃投票日＃盧秀燕＃投票率＃天氣好＃加開投開票所＃ (中時 ) #投票率 #盧秀燕 #投票 #天氣 #情況 也許您會感興趣 推薦閱讀 盧秀燕：盼本屆任內看到Isuzu量產 04:102020/01/07 財經要聞 中市警局要搬家 盧秀燕預告3／5搬遷潭子 10:572020/01/07 政治 綠能節電貢獻表揚 盧秀燕宣示光電倍增打造低碳台中 20:152020/01/07 生活 新年揮毫贈春聯 盧秀燕祝賀幸福快樂「鼠」不盡 13:562020/01/08 生活 立委拚勝選 拉高投票率 北市膠著戰區 綠大咖催票 04:102020/01/09 地方新聞 盧秀燕陪莊子富車掃 談空汙要翻轉 12:152020/01/09 政治 中選會提醒 0點起禁止任何助選行為 違者最高可罰500萬 17:182020/01/10 政治 民眾踴躍投下關鍵選票！投票所出現大批排隊人潮 08:442020/01/11 政治 赴樹林育林國小投票 蘇貞昌籲：投完票再出去玩！ 09:132020/01/11 政治 基隆市長林右昌陪同蔡適應投票 鼓勵市民踴躍投票 11:192020/01/11 政治 政治熱門新聞 看到蔡英文凱道選前之夜空拍 綠粉竟哭了 - 政治 韓蔡高雄大拚場誰人氣旺？網民看完竟下這種結論 - 政治 預測結果神相似！大選「章魚哥」台北天玉里 民眾踴躍投票 - 政治 影／「林北癌末都要投票」 血癌鬥士今病逝 - 政治 被問對韓選情有沒有信心 連戰竟答兩個字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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