在台北市北投福星宮投開票所，有位中華航空空姐穿著制服，趕在上班前投下神聖的一票。（張鎧乙攝）

北市北投福星宮投開票所外民眾排隊踴躍，準備投下神聖的一票。（張鎧乙攝）

北市北投福星宮投開票所外民眾排隊踴躍，準備投下神聖的一票。（張鎧乙攝）

選舉投票日氣候溫暖，各選區一早已現投票人潮，在台北市北投福星宮投開票所，有位中華航空空姐穿著制服，趕在上班前投下神聖的一票。（張鎧乙攝）

選舉投票日氣候溫暖，各選區一早已現投票人潮，北市北投福星宮投開票所外民眾排隊踴躍，準備投下神聖的一票。（張鎧乙攝）

選舉投票日氣候溫暖，各選區一早已現投票人潮，在台北市北投福星宮投開票所，有位中華航空空姐穿著制服，趕在上班前投下神聖的一票。

(中時電子報)