總統府祕書長陳菊11日在新上國小投票，還巧遇立委劉世芳。（曹明正攝）

總統府祕書長陳菊11日上午10時許到新上國小投票，還巧遇立委劉世芳，原來花媽的戶籍在三民區、劉世芳的戶籍在左營區，但兩人的投票所都在新上國小。陳菊認為天氣很好，希望大家踴躍投票，行使自己的公民權利。

陳菊說，連日來連續跑行程、助選，直到昨天晚上10點，選戰平安落幕，她也放心趕快回家睡覺。她也提到，這麼好的天氣，希望巿民朋友踴躍投票，行使公民的基本權利，讓台灣的民主更深化。

花媽說，選舉到最後，看起來非常激烈，但在激烈之中，不忘理性，同時整個大選，從昨晚到現在，都是非常的平安，她感謝選戰中，包括幕後國安、警政、辛苦的選務人員，真的非常謝謝他們。

陳菊表示，選舉是民主國家很平常的事，但在台灣很激烈，不過在激烈之中，不要忘記大家都在台灣這塊土地成長，未來要繼續為台灣的民主努力，所以大家都是一家人。她也透露，投完票後就回趕回台北，等待開票結果。

(中時 )