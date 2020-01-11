再遠都要回來投票！昨天台大婦產科醫師陳耀昌在臉書PO文，說一位台灣的女兒要搭荷航1月9日的KL807班機，從阿姆斯特丹回台北投票，原本預計10日17時抵達，沒想到航班突然取消，氣到當場在機場爆哭。文一PO出後，發現被受困荷蘭的台灣人有一大堆。

陳耀昌說，這名台灣的女兒，邊哭邊想盡辦法求援，「在台灣的媽媽，和在天上的爸爸也心焦如焚。還好上天見憐，最後改到巴黎、趕搭華航的新飛機Airbus 350回來。11日早上及時趕到。」不管再困難也要回台灣投票。

慘的是，KL807班機上大部分都是要趕回台灣投票的民眾，有網友說「昨天很多台灣人被卡著，晚上十點多被突然告知班機取消，我最開始收到的新航班是1/11飛、1/12抵台⋯？拜託，我原本1/09的飛機欸，根本無法投票」、「大家大半夜不睡覺拼命跟航空公司溝通，才陸續有成功改到投票截止前抵台的航班」。

對此，荷蘭航空發的聲明指出，是因為班機出現技術性問題，修復所花費的時間又超過預期，不得不將班機取消，請旅客見諒。但有網友質疑「荷航這班機，是停完台灣還要再往馬尼拉飛，飛完再飛台灣，荷蘭。這種從自己場站出發的長程航班，三百多人，說取消就取消，真的很奇怪」。

翻攝自 荷航官網

(中時電子報)