美中將於15日簽署第一階段貿易協議。白宮今天表示，協議全文將15日簽署後發布；白宮經濟顧問柯德洛表示，有關協議的中英文本、簽約儀式等一切事宜均已到位。

美中去年12月13日宣布達成第一階段貿易協議，內容包括美國撤銷部分加徵關稅、中方加碼採購美國農業、能源與製造業產品，也初步觸及智財保障、中國金融市場准入與落實機制等議題。但像中國產業補貼及國有企業等核心爭端的棘手議題，全延到第二階段再談。

法新社報導，經過近兩年的衝突升溫後，如今美國總統川普終於要與中國最高貿易談判代表、副總理劉鶴在15日簽署雙方第一階段貿易協議。

柯德洛（Larry Kudlow）告訴媒體，協議全文將於15日發布，「這是歷史性的偉大成就」。他並說簽署前雙方會先進行正式晚宴，簽署後舉行午宴；中國商務部日前宣布，劉鶴一行將於13至15日訪問華盛頓與美方簽第一階段貿易協議。

儘管協議裡仍維持許多加徵關稅，但柯德洛今天仍這份協議等同美方的成功。他說：「我們在協議裡拿到許多我們所想要的。」

美方官員們也表示，這份協議將觸及中國貿易的其他領域，即美方最主要的爭執主題，如智財權、金融服務、匯率與爭端解決機制等。

柯德洛在接受美國財經媒體訪問時也表示，協議翻譯的中英文已獲「確認」，具體內文與譯本都會在15日一併公布，一切事宜均已到位。

華爾街日報先前報導，這次赴美參與協議簽署的中方代表團成員則包括中國商務部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉(吉吉)、財政部副部長廖岷、外交部副部長鄭澤光、工信部副部長王志軍、農業部副部長韓俊以及商務部副部長王受文。

知情人士說，中國駐美大使崔天凱也將出席簽約儀式，儀式目前訂於美東時間15日上午11時30分在白宮舉行，預計將有200人參加，其中包括來自美國主要貿易團體的代表。

川普日前表示，為與中國達成第二階段貿易協議的相關工作與談判很快就會陸續開展，但他預計要到11月美國總統大選後才會有具體解決方案。

(中央社)