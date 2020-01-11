嘉義市「愛馬士」騎馬投票 11:432020/01/11 中時 廖素慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 晉茂根馬場負責人，騎馬到宣信國小投票。（讀者提供／廖素慧嘉義傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市「愛馬士」晉茂根騎馬投票。（讀者提供／廖素慧嘉義傳真） 嘉義市一家馬場主人晉茂根11日騎一匹高大駿馬，帶著另一匹馬，到設於宣信國小的投開票所投票，沿路吸引不少民眾的目光及搶拍照，馬停下來，還有人上前撫摸馬，他說，英國有人帶寵物投票，他就帶著自己的寵物馬投票。 晉茂根說，他的馬是「見過世面」的，曾逛過市區及文化路夜市，不擔心在路上車水馬龍受到驚嚇，每次騎馬逛街，都有鄰居、路人另眼相看，大家都會打招呼。 晉茂根說，英國有人帶寵物去投票，今天他也第一次帶自己的寵物馬來投票，沿路有許多人打招呼、照相，馬兒很平常心。 (中時 ) #投票 #寵物 #英國 #國有 #自己 也許您會感興趣 推薦閱讀 1天不到2元 寵物險去年成長驚人 10:392020/01/07 財經 持未換新身分證、穿國旗裝能投票？選委會：可以 19:062020/01/07 政治 寵物科技商機大行其道 04:102020/01/08 時論廣場 明台 推第三代寵物保單 04:102020/01/10 產業特刊 投票當天放假一日 上班應加給工資 16:482020/01/10 生活 中選會提醒 0點起禁止任何助選行為 違者最高可罰500萬 17:182020/01/10 政治 雇主若未依法給薪 最高罰100萬元投票日放假 上班應加給工資 04:102020/01/11 地方新聞 民眾踴躍投下關鍵選票！投票所出現大批排隊人潮 08:442020/01/11 政治 赴樹林育林國小投票 蘇貞昌籲：投完票再出去玩！ 09:132020/01/11 政治 基隆市長林右昌陪同蔡適應投票 鼓勵市民踴躍投票 11:192020/01/11 政治 政治熱門新聞 看到蔡英文凱道選前之夜空拍 綠粉竟哭了 - 政治 韓蔡高雄大拚場誰人氣旺？網民看完竟下這種結論 - 政治 預測結果神相似！大選「章魚哥」台北天玉里 民眾踴躍投票 - 政治 影／「林北癌末都要投票」 血癌鬥士今病逝 - 政治 被問對韓選情有沒有信心 連戰竟答兩個字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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