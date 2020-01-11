嘉義市「愛馬士」晉茂根騎馬投票。（讀者提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市一家馬場主人晉茂根11日騎一匹高大駿馬，帶著另一匹馬，到設於宣信國小的投開票所投票，沿路吸引不少民眾的目光及搶拍照，馬停下來，還有人上前撫摸馬，他說，英國有人帶寵物投票，他就帶著自己的寵物馬投票。

晉茂根說，他的馬是「見過世面」的，曾逛過市區及文化路夜市，不擔心在路上車水馬龍受到驚嚇，每次騎馬逛街，都有鄰居、路人另眼相看，大家都會打招呼。

晉茂根說，英國有人帶寵物去投票，今天他也第一次帶自己的寵物馬來投票，沿路有許多人打招呼、照相，馬兒很平常心。

(中時 )