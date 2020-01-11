不少人有健忘的毛病，犯起健忘，輕則造成生活困擾，重則可能損及財產、甚而危及生命，絕對不可等閒視之。此外，失智症的某些徵兆與健忘相似，一個閃神不注意，會錯失治療先機！

台大醫院新竹分院神經部主治醫師葉伯壽表示， 「記憶減退」是許多人面臨的問題，部分的生理原因在於人類形成短暫記憶的主要大腦區域海馬迴（hippocampus），會隨著年紀增長逐漸萎縮，有研究顯示，在年過50歲之後，海馬迴以每年1%至2%體積的速度逐漸萎縮。

健忘除了生理性結構的原因影響之外，若是記憶時頻率和強度不夠、專注力不集中，也很容易發生。葉伯壽表示，嚴格說起來，大多數的健忘只能算是「現象」，稱不上是疾病，每個人或多或少都會出現這樣的症頭，不過要注意的是，失智症的部分初期症狀與健忘有點相似。

腦部記憶功能的好壞，與腦細胞的健康、所獲取的養分，以及是否得到適當休息有相當大的關聯性，因此，經常熬夜的夜貓族、菸酒不離手或吸毒、心情常常很憂鬱、不喜歡與人互動、壓力大到受不了等狀況，都可能讓腦部功能退化，被健忘找上門。

1、熬夜或常常失眠：腦袋瓜像電腦一樣，會利用夜間睡眠這段沒有外來資訊輸入（input）的時間，把白天發生的事件整理歸納，資訊不凌亂，隔天醒來時，會覺得頭腦清新、想事件變得更有條理，記性也會比較好。經常熬夜的夜貓族或是長期被失眠所擾的人，無法利用夜間休息，不利於腦袋的重整，當然會減損記憶功能。

2、吃太多甜食：攝取太多甜食可能讓人變得健忘。根據一則發表在《神經學》（Neurology）月刊的研究指出，血糖濃度太高，比較可能造成記憶問題。研究以141名平均年齡63歲的長者為對象，研究對象都沒有罹患糖尿病、也非糖尿病前期，測試結果發現，血糖濃度較低的受試者，記憶測驗成績較高，至於血糖濃度高的受試者，在聽到15個單字後才過半小時，就想不起來。

3、抽菸、酗酒：抽菸和酗酒都會破壞心血管的健康，而心血管的健康與腦細胞的健康密不可分，健康的血管會輸送足夠的血氧到腦部，讓腦細胞變得較為活躍，記憶力也會變好。老菸槍和長期酗酒的人，動脈血管容易硬化，容易成為健忘一族。如果只是偶爾小酌，則不會影響健康。抽菸也被證實是阿茲海默症（失智症的一種）的危險因子，相對風險上升近2倍。

4、三高和肥胖：中年人血壓收縮壓>160mmHg且未治療者，發生阿茲海默症的風險為血壓正常者的5倍。控制高血壓可以降低發生阿茲海默症的風險；另有研究顯示，中年時期肥胖者（BMI＞ 30），其阿茲海默症發生的相對風險上升3倍，過重者（BMI介於25、30之間）則升高2倍。容易健忘的人雖然不一定是阿茲海默症，但有三高或肥胖等新陳代謝疾病的患者，因為心血管健康的問題，也會連帶影響記憶。

5、飲食不均衡：腦細胞跟身體所有的細胞一樣，都需要均衡飲食，才能保持或是提高健康程度。如果長期偏食，或太偏重攝取高油、高鹽、高糖的不健康飲食，將會傷害腦細胞的健康，使記憶力衰退；另有研究發現，若維生素B12攝取不足，也容易出現記憶力欠佳的症狀。

6、憂鬱或不喜歡社交：研究顯示，曾罹患憂鬱症者發生阿茲海默症的風險增加，其相對風險值約為無憂鬱病史者的2倍。憂鬱症患者或不喜歡社交生活的人，因為與外界的溝通聯繫減少，腦部的刺激不足，可能產生健忘的情形。

7、缺乏運動：運動是腦部各區域的協調表現，運動時腦細胞需要充足的氧氣，幫助精密的組織、迴路運作更加順暢。

8、經常心猿意馬：現代人的事情太多，經常分心，也會影響腦力。例如學生上課時一邊聽課、一隻耳朵掛著耳機聽音樂、手還忙著滑手機或平板電腦，這樣聽得進去老師說什麼嗎？同樣的，也有上班族一心多用，邊開會邊上臉書，如此當然對上司交待的事情忘得一乾二淨，影響工作表現。

9、更年期：有研究發現，女性更年期的症狀，容易導致記憶力不佳，尤其是熱潮紅的症狀越嚴重，身體不適，就會影響記憶力。

10、壓力大：壓力會使心情煩躁、影響專注力，同時會讓身體的內分泌及自律神經失調，讓腦部變得更加疲累、忘東忘西。

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(中時電子報)