投票日國道塞 台北、桃園多處紫爆 12:012020/01/11 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 投票日上午，國道北中南都會區車多壅塞。（摘自高公局／陳祐誠傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 趕快投票！總統大選登場，昨日許多民眾已提前返鄉投票，也有許多人選在今天才出發，上午9時過後，國道漸漸湧入車潮，至中午前，國道北、中、南都會區出現壅塞，台北、桃園更出現多處紫爆，時速不到20公里。 高公局指出，投票日的交通需求以投票、旅遊的南向旅次為主，預估交通量為101百萬車公里，與一般例假日相當。預估壅塞時段為10至16時，路段包括國1新竹、彰化路段，國3桃園、台中路段以及國5。 (中時 ) #國道 #投票 #路段 #紫爆 #桃園 也許您會感興趣 推薦閱讀 到處區間測速 引爆重機車友怒火：換人做看看！ 00:022020/01/07 社會 中選會公布總統大選投票人數 新北市332萬居冠 17:452020/01/07 政治 持未換新身分證、穿國旗裝能投票？選委會：可以 19:062020/01/07 政治 8成首投族都用Dcard 選舉日開直播聊天室見證新總統 11:462020/01/08 科技 投票當天放假一日 上班應加給工資 16:482020/01/10 生活 中選會提醒 0點起禁止任何助選行為 違者最高可罰500萬 17:182020/01/10 政治 雇主若未依法給薪 最高罰100萬元投票日放假 上班應加給工資 04:102020/01/11 地方新聞 民眾踴躍投下關鍵選票！投票所出現大批排隊人潮 08:442020/01/11 政治 赴樹林育林國小投票 蘇貞昌籲：投完票再出去玩！ 09:132020/01/11 政治 基隆市長林右昌陪同蔡適應投票 鼓勵市民踴躍投票 11:192020/01/11 政治 生活熱門新聞 意外插曲！陳樹菊上台挺韓說出這句 韓粉嚇出冷汗 - 生活 震撼彈！林環牆提2關鍵電郵：蔡2011年偷渡論文未果 - 時事 - 旺報 許淑華著黃金聖衣！一登場鏡頭就拍這 網笑翻：攝影師hen會 - 生活 好市多出現神級冰淇淋 網驚：專櫃一顆200 - 生活 她買好市多兩商品 扛回家一看哭了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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