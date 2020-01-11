趕快投票！總統大選登場，昨日許多民眾已提前返鄉投票，也有許多人選在今天才出發，上午9時過後，國道漸漸湧入車潮，至中午前，國道北、中、南都會區出現壅塞，台北、桃園更出現多處紫爆，時速不到20公里。

高公局指出，投票日的交通需求以投票、旅遊的南向旅次為主，預估交通量為101百萬車公里，與一般例假日相當。預估壅塞時段為10至16時，路段包括國1新竹、彰化路段，國3桃園、台中路段以及國5。

(中時 )