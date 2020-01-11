哈利王子與妻子梅根8日投下震撼彈，自行宣布退出資深王室成員身分，而梅根更是「閃為上策」，自行回到加拿大與兒子亞契團聚，留哈利一人收拾爛攤。而這種「先斬後奏」的舉動不僅引起王室全體成員錯愕，更讓父親查爾斯王子（The Prince of Wales）震怒，威脅若兩人完全拋棄王室責任，將斷絕對兩人的金援。

哈利王子與妻子梅根8日投下震撼彈，自行宣布退出資深王室成員身分，父親查爾斯王子對此震怒，威脅若兩人完全拋棄王室責任，將斷絕對兩人的金援。

雖然哈利與梅根宣布退出資深王室成員身分並尋求財務獨立，不過據「泰晤士報」（The Times）報導，消息人士指出，查爾斯王子已經清楚表明，他不會寫下空白支票，來支援拋棄資深王室成員身分的哈利夫妻。報導也透露，哈利王子曾經想要和祖母會面，不過女王身邊的幕僚擔心哈利王子會對女王甜言蜜語，斷然拒絕。

從資深王室成員退出後將在英國與加拿大兩地居住。不過除了收入來源之外，哈利與梅根若往返於英加之間，維安費用由誰來支付也是一大問題。民眾對哈利與梅根的辭職宣言多表支持，但不認為兩人應該繼續拿查爾斯王子的錢，也不想為兩人的維安埋單。

路透社報導引述安全專家表示，若哈利夫婦選擇在加拿大長期定居，加拿大政府很可能有法律義務提供他們維安保護；就算不是長期住，加拿大納稅人可能每年也要為數百萬美元安全費用埋單。

查爾斯王子不僅負責哈利與梅根的公務薪水，同時也支付長子威廉王子與妻子凱特薪水，以及他們的私人支出。這些錢都來自查爾斯王子的康沃爾公爵領地（Duchy of Cornwall）。而哈利與梅根先前公開支出明細，表示兩人支出僅有5%來自納稅人的「君主撥款」。

(中時電子報)