今（11）日上午8時開始投票，9時許新北市海山警分局接獲報案，有民眾在板橋區民治街小吃攤攤架上發現一張遭棄置的政黨選票，選票上並未蓋上戳印，警方隨即派員將選票取回採證，經鑑識人員鑑驗，已從選票上採集到數枚指紋，目前已送鑑識中心比對。

由於無法確認該張選票是從何處投開票所攜出，警方除比對指紋外，也在擴大調閱監視器，清查該名涉嫌違反選罷法的民眾身分。

(中時 )