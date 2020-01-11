板橋小吃攤驚見選票 警採指紋追人 12:022020/01/11 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾發現一張遭棄置的政黨選票。（民眾提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（11）日上午8時開始投票，9時許新北市海山警分局接獲報案，有民眾在板橋區民治街小吃攤攤架上發現一張遭棄置的政黨選票，選票上並未蓋上戳印，警方隨即派員將選票取回採證，經鑑識人員鑑驗，已從選票上採集到數枚指紋，目前已送鑑識中心比對。 由於無法確認該張選票是從何處投開票所攜出，警方除比對指紋外，也在擴大調閱監視器，清查該名涉嫌違反選罷法的民眾身分。 (中時 ) #2020大選 #政黨票 #投票 #投開票所 #新北市 #板橋 也許您會感興趣 推薦閱讀 與國民黨君子之爭 新黨拚5％政黨票 04:102020/01/07 政治要聞 朱侯前後任新北市長為林奕華讚聲 11:582020/01/07 政治 替親民黨搶政黨票 郭：一黨獨大就是權力暴力 14:092020/01/07 政治 中選會公布總統大選投票人數 新北市332萬居冠 17:452020/01/07 政治 遭提當選無效 新北市議員蔡明堂官司勝訴定讞 18:302020/01/07 社會 中選會提醒 0點起禁止任何助選行為 違者最高可罰500萬 17:182020/01/10 政治 大選前 嘉義縣最大投開票所開始布置 17:272020/01/10 生活 民眾踴躍投下關鍵選票！投票所出現大批排隊人潮 08:442020/01/11 政治 赴樹林育林國小投票 蘇貞昌籲：投完票再出去玩！ 09:132020/01/11 政治 基隆市長林右昌陪同蔡適應投票 鼓勵市民踴躍投票 11:192020/01/11 政治 社會熱門新聞 太正了！BMW美女業務陪試駕 貼身制服氣囊好繃 - 社會 神劇情！盯看絕世正妹撞車 出院後「牽她的手」 - 社會 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 疑因蓋錯 苗栗男怒撕3張選票 - 社會 氣對喝醉老婆畫花臉 「真面目」曝光網驚呼：好漂亮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。