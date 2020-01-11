國民黨立委候選人徐志榮11日一早前往投票。（何冠嫻攝）

國民黨立委候選人徐志榮11日在公館完成投票，他平靜表示，選舉過程盡力、努力，接下來就看今天的開票結果。

11日一早徐志榮與夫人王慧珍、女兒、兒子一同到投開票所完成投票。徐志榮表示，昨晚睡得安穩，已在選戰過程中努力、辛苦過，就看今晚的開票結果。

他說，今天難得沒有行程，感到很輕鬆。徐志榮強調，任內與團隊為地方打拚、服務，11日開票結果也就是檢視服務成果。

(中時 )