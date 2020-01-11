遠航停飛打亂台金線空中交通，航港局與金門縣府今（11）日啟動專船計畫，自台中搭載211人返鄉投票，國防部也支援2架次軍機協助疏運，全新體驗讓旅客開心表示：「這次回來投票很不一樣! 」
航港局中航中心因應投票日緊急規畫的「專船」合富快輪，在昨晚22時15分搭載211名鄉親自台中港出航，早上8時抵達金門料羅港。縣府觀光處長丁健剛率同顧克亞科長，偕縣港務處長何佩舉等人前往迎接。另國防部也派遣2架次軍機，協助疏運140人返鄉投票。
許多專程回來投票，第1次搭船的鄉親表示，整個航程風平浪靜，雖然時間長了一些，但也是一種全新的體驗；首次搭乘軍機的旅客也說，軍機聲響比民航客機大很多，但給自己留下不一樣的回憶。不少人在尚義軍機場、料羅碼頭落地時，都趕緊拿出手機拍照，留作未來難得的回憶。
丁健剛處長表示，因為遠航停飛導致台金線空中交通緊張，出現班機一位難求的情況，縣府與航港局協調專船疏運，未來碰到緊急需要也會比照辦理，軍方同樣也有支援規畫，盡量彌補遠航停飛帶來的疏運缺口。
(中時 )
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