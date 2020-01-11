南投縣第一選區民進黨提名候選人蔡培慧，今天上午10時左右隻身前往魚池鄉武登村，設於松鶴老人會館的第0403號投開票所，完成投票，也為自己投下神聖的一票。
蔡培慧今天上午約10左右趕至魚池鄉武登村英文堂旁的松鶴老人會館所設的投開票所，完成投票，她在投完票後，也逐一向在場民眾寒暄問好，然後前往主祠關聖帝君與土地公、城隍爺的寶蘆宮英文堂祭拜祈福。
蔡培慧在投完票後表示，投票可以自己決定自己的未來，所以們要選出好的人選，選出對的人，這就是民主政治，今天能來自己從小成長的環境投票，可以感受自己未來也可感受到台灣團結的力量。
蔡培慧並提及在競選拜票過程中，讓她遇到很多有趣的事，如在國姓看到小朋友在製作咖啡時，他們會想把咖啡當成未來選擇，另在草屯國中看學生在製作精密工藝時，會連結到忽略了中小企業。因返鄉機會至日月潭，遇到外國觀光客，聽到他們在讚嘆日月潭這麼美，就會覺得很開心。提到選舉，蔡培慧則認為，既然投入，就要堅持到底，這是她的一貫原則。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。