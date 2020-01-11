▲蔡培慧在投完票後，逐一向在場民眾寒暄問好。（蔡總部提供／楊樹煌南投傳真）

▲蔡培慧在投完票後也特地前往投開票所旁的寶蘆宮英文堂向關聖帝君祭拜祈福。（蔡總部提供／楊樹煌南投傳真）

南投縣第一選區民進黨提名候選人蔡培慧，今天上午10時左右隻身前往魚池鄉武登村，設於松鶴老人會館的第0403號投開票所，完成投票，也為自己投下神聖的一票。

蔡培慧今天上午約10左右趕至魚池鄉武登村英文堂旁的松鶴老人會館所設的投開票所，完成投票，她在投完票後，也逐一向在場民眾寒暄問好，然後前往主祠關聖帝君與土地公、城隍爺的寶蘆宮英文堂祭拜祈福。

蔡培慧在投完票後表示，投票可以自己決定自己的未來，所以們要選出好的人選，選出對的人，這就是民主政治，今天能來自己從小成長的環境投票，可以感受自己未來也可感受到台灣團結的力量。

蔡培慧並提及在競選拜票過程中，讓她遇到很多有趣的事，如在國姓看到小朋友在製作咖啡時，他們會想把咖啡當成未來選擇，另在草屯國中看學生在製作精密工藝時，會連結到忽略了中小企業。因返鄉機會至日月潭，遇到外國觀光客，聽到他們在讚嘆日月潭這麼美，就會覺得很開心。提到選舉，蔡培慧則認為，既然投入，就要堅持到底，這是她的一貫原則。

(中時 )