週五為有薪資仲裁資格球員與球團間協商的到期日，不少球員在近日獲得新的薪資協議，洋基則和「法官」賈吉（Aaron Judge）、捕手桑契斯（Gary Sanchez）等9人提早達成協議，避免再進法庭打薪資仲裁官司。

賈吉去年的薪資為68萬4300美元，新的協議則是1年850萬美元的合約，他的薪水漲幅約12倍。賈吉是2017年美聯新人王，去年雖受傷勢困擾，僅出賽102場，不過仍有打擊率2成72、27轟、55打點的成績。

除了賈吉外，左投派克斯頓(James Paxton)明年年薪1250萬美元、桑契斯500萬美元、厄薛拉(Gio Urshela)247.5萬美元，洋基一口氣與9人達成薪資協議，以避免薪資仲裁。

此外大聯盟官網也提到，自2017年來，洋基就完美避免因薪資仲裁上法庭，上一次是因貝騰塞斯(Dellin Betances)開出與球團落差達200萬美元的薪資，最後是洋基獲得仲裁勝利。再上一次則要追溯到2008年，當時正是「建仔」王建民開460萬合約，不過洋基同樣獲得仲裁勝利，王建民最後接受球團開出的400萬美元合約。

(中時 )