湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩最近參加麥特巴恩斯、史蒂芬傑克生兩名前NBA球員主持播客節目爆料，自己職業生涯的最大遺憾就是沒有辦法拿下第6次總冠軍，且追平「飛人」喬丹的奪冠次數，「這依然讓我生氣，但事實就是如此！」

「其實我最初目標，就是贏下8次總冠軍，你不斷為了這個目標而努力，且試著做到最好，可是到了最後，你必須坦然接受結果，這才是最重要的」布萊恩表示，「這就是為什麼我可以對自己職業生涯感到滿意，因為我已經做到最大努力。」

布萊恩也預測，今年NBA西區冠軍賽將會上演湖人遭遇快艇的洛杉磯內戰戲碼，「這支湖人隊可能是我看過最高大的球隊，他們的臂展、速度以及老派打法，讓我感到相當頑強，所以他們看起來很出色，對湖人來說，最重要的是保持健康。」

「至於快艇的陣容也很出色，他們陣中有些狠角色，也誰都不怕，」布萊恩說，「所以假如湖人和快艇都可以保持健康到季後賽，那將是一輪競爭相當激烈的洛杉磯內戰。」

(中時 )