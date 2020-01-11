1月11日總統暨立委投票日，天氣晴朗，許多人都陸續返鄉投票。台中第七選區立委候選人莊子富早上九點就來到大里區大新活動中心投票。莊子富說，早上出門投票前姐姐特別送了一張觀世音菩薩的照片給他祝福可以平安順利，他約莫20分鐘就完成了投票｡

經過選情前最後一夜，莊子富表示昨天車隊掃街完後才發現肚子餓，後來就跟團隊去吃宵夜，去吃米糕、肉丸、四神湯回到家已經超過12點 ，一下倒頭就睡，一覺到天明。說實在話真的睡得很好，因為接連幾個禮拜下來都是早上4點半就起床，晚上最早也要12點才能就寢，所以昨天晚上睡飽了今天精神自然就好。

莊子富表示，早上出門投票前，姊姊拿了一張黑白的觀世音菩薩的照片給他，「姐姐說這是我32年前送給她的，今天特別找出來回送給我並祝好運，畢竟台灣是一個宗教的社會，大家對於宗教信仰非常的虔誠，期待眾神能夠護佑台灣讓大家更好」。

今年投票因未綁公投，流程縮短也順暢多了，莊子富也特別呼籲，下午四點截止投票，民眾要把握自己神聖的權利｡

(中時 )