各地投票情形踴躍，不過台北市吳興街一處投開票所，上午傳出漏發原住民選票的選務疏失，全案已報到中選會處置。

台北市議員李芳儒指出，吳興街某投開票所有一對原住民夫婦去投票，只領到政黨票、總統票，經向選務人員抗議為何無法投立委，選務人員察覺後趕緊補發原民立委選票。

不過該對夫婦的兒子先前因趕著上班，已完成投票離開，且因選務人員同樣只提供總統票、政黨票，造成其子未投原住民立委選票即離開投開票所。由於此舉有損害其子投原民立委票權利之虞，該夫婦要求投開票所是否同意其子進行補投；但除了該夫婦的兒子之外，是否另有其他原住民也「漏投」原民立委票，目前尚不得知。

該投開票主任管理員已呈報北市選委會，市選委會呈報中選會討論。中選會則表示，確有收到此件通報，原則上由地方選委會處理。

此外，士林區雙溪國小也傳出有投開票漏貼國民黨政黨票的選舉公報，經投票民眾抗議並打110報警，選務人員已立即補貼。

(中時 )