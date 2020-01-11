春運首日鐵路發送1160萬人次 12:172020/01/11 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1月10日，在深圳東站，乘坐K4526次列車的乘客等待檢票。(新華社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 昨是大陸春運首日，全中國鐵路預計發送旅客1160萬人次，同比增長21.7％。自2019年12月12日鐵路春運售票開始以來，鐵路部門已累計售票突破4億張。 央視新聞報導，今天起，鐵路部門開始發售2月9日，也就是正月十六的車票，這意味著鐵路部門已平穩度過春運售票高峰。鐵路部門提示，目前旅客購買2月9日車票熱門方向為：哈爾濱、長春至北京；西安、成都至上海；鄭州、武漢、成都至廣州，其他方向仍有餘票。 (中時 ) #部門 #春運 #售票 #方向 #2月 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸2020年春運南航將開通貴陽至北京大興機場航班 19:082020/01/07 兩岸 春運期間遷出人流 深圳位居大陸第一 19:102020/01/07 兩岸 陸春運大幕明將開啟 預計輸運30億人次 12:092020/01/09 兩岸 陸春運明啟動 嚴控武漢肺炎疫情擴散 15:522020/01/09 兩岸 陸春運明啟動 港澳台加班機804班 15:582020/01/09 兩岸 大陸春運明啟動 鐵路運輸預計達4.4億人次 16:142020/01/09 兩岸 廣東175名司機3556輛車被禁止參加春運 16:462020/01/09 兩岸 大興機場迎春運 出境飛日本最多 04:092020/01/10 話題觀察 人潮聚集場所 加強監測防護陸春運啟動40天 嚴防疫情擴散 04:102020/01/10 生活新聞 美專家：陸春運30億人次 肺炎防治大挑戰 16:582020/01/10 兩岸 兩岸熱門新聞 前英駐港領館鄭文傑宣布 與香港及大陸家屬斷絕一切關係 - 兩岸 武漢證實首宗肺炎死亡病例 港府戒備 - 兩岸 陸新轟炸機 外形性能似美軍B-2 - 日報 郝柏村還原抗戰真相──中國人驕傲地「站起來」了（六） - 兩岸史話 - 言論 陸對美承諾增購2千億美元？學者：不可能的任務 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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