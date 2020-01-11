昨是大陸春運首日，全中國鐵路預計發送旅客1160萬人次，同比增長21.7％。自2019年12月12日鐵路春運售票開始以來，鐵路部門已累計售票突破4億張。

央視新聞報導，今天起，鐵路部門開始發售2月9日，也就是正月十六的車票，這意味著鐵路部門已平穩度過春運售票高峰。鐵路部門提示，目前旅客購買2月9日車票熱門方向為：哈爾濱、長春至北京；西安、成都至上海；鄭州、武漢、成都至廣州，其他方向仍有餘票。

(中時 )