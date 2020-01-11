伊朗官媒11日報導，失事的烏克蘭客機是遭伊朗軍方意外誤擊，造成機上176人全數罹難。

對於美加等國根據多項情資顯示，失事的烏克蘭班機為是遭伊朗飛彈誤擊，多家媒體更公布一段飛機遭飛彈擊中著火的影片。不過，伊朗官方先前一再宣稱此說法並無證據，並稱這是美國的「瞞天大謊」，藉此在中東局勢動盪之際發動的心理戰。

不過據美聯社報導，伊朗官媒引述軍方聲明指出，在伊朗對美駐伊拉克基地實施報復攻擊後，伊朗革命衛隊進入高度戒備，但軍方誤認為該烏克蘭班機為敵機而將其意外擊落。聲明指出，在此情況下，「由於人為疏失與無意之間，將該班機擊落」，並對這起災難表示道歉，並將起訴相關須負責的人士，以及並會加強其內部作業系統，以防未來再次發生類似悲劇。

失事的烏克蘭波音客機8日從伊朗首都德黑蘭的機場起飛不久後便墜毀，機上176人全數罹難，其中多數乘客是伊朗公民和伊朗裔加拿大公民，但也有烏克蘭、阿富汗、英國和瑞典人，為 1988年以來最嚴重民航空難。

(中時電子報)