新竹縣第二選區立委候選人鄭朝方，11日到竹東鎮東孝社區活動中心投票，沿途街坊鄰居為他加油打氣，許多支持者也熱情地上前打招呼，他希望選民站出來投票。

鄭朝方投完票表示，選舉工作已告一段落，他會用平常心看待結果，很感謝新竹縣民的認同與支持，不管結果如何，他都要繼續為台灣這塊土地努力的奮鬥，他也會加倍努力讓家鄉更好。

(中時 )