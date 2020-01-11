土耳其裔藝人吳鳳今（11日）一早帶著老婆Rynne及2個小孩，一家4口現身台北某投開票所，身為「總統首投族」的吳鳳，頭一次參與總統大選投票充滿好奇，好心情不在話下，「一早看到天氣放晴，看臉書好多朋友早早就到投票所報到」，他分享台灣與土耳其選舉氣氛，「土耳其的人口是台灣的4倍多，土地則是台灣的22倍大，冬天天氣冷，（與台灣）落差太大了」。有趣的是，他說土耳其的選舉期間街上到處都是政黨的宣傳旗幟，色彩繽紛，而且很多政黨喜歡透過音樂吸引民眾，「如果一個台灣人在土耳其選舉期間來的話，會以為到了演唱會」，不過他認為不管是台灣還是土耳其，人民都是希望自己國家有好的未來。

吳鳳的兩個寶貝女兒，一個4歲，一個1歲，年紀都還小，「她們都還搞不懂投票選舉，只會問我『投票』、『總統』是什麼，不過希望她們在平安的環境中成長。很多外國人在台灣生活的時候，其實都會羨慕台灣的民主和自由，所以不管是誰當選，希望繼續保持台灣的特色」。不過吳鳳與太太當晚得忙著照顧孩子，不能時刻盯著電視看票選結果，「不論是誰當選都恭喜他／她，這就是自由國家，尊重每一方的想法」。

來台灣生活13年的他，2018年順利取得中華民國身分證後，正式成為「台灣人」，繼九合一大選投票初體驗後，今年他則投下人生第一張總統選票。他坦言過去對政治漠不關心，在土耳其壓根沒參與投票，直到升格人父才意識到選票對生活的重要性。他在投票前一晚更語重心長地在臉書寫下近500字的信給「未來總統」，愛台灣的心溢於言表。

好人緣的吳鳳，被問到未來是否有從政的可能性時，「如果有一天我年紀大了，更了解台灣，自己也更多經驗、想法更具體時，搞不好會想要做一些事情，我可以出來，幫助社會」。不過就目前而言，吳鳳謙虛坦言沒意願投入政治，「現在還是多看我們節目，多支持我們的作品」。

(中時 )