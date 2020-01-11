苗栗市安瀾宮投票所11日有1名年約55歲劉姓男子，疑因蓋錯而撕毀3張選票，由警方帶回偵辦。

工作人員表示，民眾正常領票，但到圈票處後，聽到撕毀聲音，便上前查看並詢問撕選票原因，但他也說不出原因，便馬上請警方協助處理。目前該男子被警方帶回派出所做筆錄。

苗栗縣選委會表示，男子撕毀3張選票，視為同一行為，將面臨5000至5萬元罰鍰。

(中時 )