疑因蓋錯 苗栗男怒撕3張選票 12:262020/01/11 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 劉姓男子撕毀3張選票。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗市安瀾宮投票所11日有1名年約55歲劉姓男子，疑因蓋錯而撕毀3張選票，由警方帶回偵辦。 工作人員表示，民眾正常領票，但到圈票處後，聽到撕毀聲音，便上前查看並詢問撕選票原因，但他也說不出原因，便馬上請警方協助處理。目前該男子被警方帶回派出所做筆錄。 苗栗縣選委會表示，男子撕毀3張選票，視為同一行為，將面臨5000至5萬元罰鍰。 (中時 ) #選票 #男子 #警方 #原因 #領票 也許您會感興趣 推薦閱讀 踩蔡痛點，韓拚尚「青」 04:102020/01/08 時論廣場 史上最長選票 海空運抵綠島、蘭嶼 12:062020/01/08 政治 郝龍斌：新潮流不倒 國家不會好 17:352020/01/08 政治 善化員警全副武裝 護送選票至區公所 17:442020/01/08 生活 苗栗點領選票分2天 選委會籲投票日遵守規範避免受罰 18:042020/01/08 政治 最後3天談到韓選情 趙少康又激動拍桌 20:222020/01/08 政治 郝龍斌：集中選票支持最強候選人 拉下蕭美琴痛擊蔡英文 21:352020/01/08 政治 台東選票運離島 政黨票76.5公分史上最長 04:102020/01/09 地方新聞 民進黨力催年輕人回家投票：3張選票三振親中政黨 16:412020/01/09 政治 郝龍斌批民進黨騙選票賺鈔票 呼籲用選票教訓蔡英文 18:022020/01/09 政治 社會熱門新聞 太正了！BMW美女業務陪試駕 貼身制服氣囊好繃 - 社會 神劇情！盯看絕世正妹撞車 出院後「牽她的手」 - 社會 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 疑因蓋錯 苗栗男怒撕3張選票 - 社會 氣對喝醉老婆畫花臉 「真面目」曝光網驚呼：好漂亮 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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