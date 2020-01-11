近期球隊積極補強洋將戰力，昨日與洋將羅里奇達成共識完成簽約，今日統一7-ELEVEN獅洋將戰力再補強，確定簽新洋將Donn Roach（暫譯羅奇），擁有美日韓職棒經驗，預計2月初抵台報到，投入球隊訓練。

新洋將Donn Roach，年紀30歲，右投，最快球速148km，2014~2016年擁有三年大聯盟經驗，曾待過聖地牙哥教士、芝加哥小熊、西雅圖水手，MLB成績3勝1敗，防禦率5.77，2017待過韓國職棒KT巫師隊，2018年待過日職歐力士隊，2019年主要在3A出賽。

除了羅里奇及Donn Roach外，球隊仍積極洽談其他洋將補強戰力，目前仍鎖定數位新洋將名單正在積極洽談加盟，球隊目標近期完成簽約，期待年後洋將正式報到投入球隊訓練，完整備戰新球季賽事。

洋將補強外，今年獅子軍春訓期間也續聘客座打擊教練傑克（Bob Skube）延續秋訓指導，也將於下週1.15正式抵台報到，而投手教練Jamie Navarro納瓦洛也將在1月30 日抵台報到。

(中時 )