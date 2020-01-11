南韓電子業巨頭三星電子已確認在 2 月 11 日早上 11 點(台灣時間 2/12 凌晨 3 點)於美國舊金山舉行 UNPACKED 發表會，外界預期三星將會發表新一代 Galaxy S 系列機種，以及新一代折疊手機。巧合的是，三星新一代摺疊手機的名稱跟新 Galaxy S 系列一樣，顯得撲朔迷離。爆料指出，三星新摺疊機可能被稱為 Galaxy Bloom，但是也有可能 Bloom 只是開發代號，並非正式名稱。

三星預計在今年推出 Galaxy S 系列的第十一代機種，但因應 Galaxy S 品牌在 2019 年慶祝十歲，今年正巧是另一個十年的開始，也有傳聞指出三星新 Galaxy S 系列會直接稱為 Galaxy S20，且螢幕都比前一代更為放大。外界預期，三星將會讓新一代摺疊機像 Galaxy Fold 一樣，與 Galaxy S 系列一同在 2 月 11 日亮相。根據南韓媒體 Ajunews 報導，三星行動通訊事業部總裁高東真(Koh Dong-jin)在 CES 2020 舉辦了一次小型的秘密會議，揭曉了新一代摺疊機的名稱 Galaxy Bloom 並指出新機造型的靈感(翻蓋式摺疊)來自法國化妝品牌蘭蔻知名的粉餅盒造型。

。但《9to5google》卻認為，Bloom 很可能只是一個開發代號，還不能確認是最終正式名稱。

不過從新機的造型來看，被認為是很明顯鎖定了另一群與 Galaxy Fold 用戶不同的族群，畢竟三星新款摺疊機展開來就如同當前主流的大螢幕手機，且還可以摺疊成幾乎一半的大小，明顯相比 Galaxy Fold 更容易攜帶。三星先前曾指出，Galaxy Fold 自九月開賣至今，已經在全球銷售 40~50 萬台。據了解三星計畫在 2020 年可摺疊螢幕手機的新品項可以賣出 600 萬台，目標不低。

幾乎可以確定的是，三星新一代可折疊螢幕新機，將會推出 4G 以及 5G 版本，並有可能可以攝錄 8K 影像。根據先前傳聞，據了解僅會搭載高通 Snpadragon 855 處理器，並非 2020 年最新的 Snapdragon 865。前相機預計是 1000 萬畫素。預計將會搭載最新基於 Android 10 的 OneUI 2.0 系統。

(中時電子報)