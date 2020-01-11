民眾湧出投票 運動戰衣穿著來 12:532020/01/11 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾排隊投票。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民眾投下神聖的一票。（趙雙傑攝） 民眾投下神聖的一票。（趙雙傑攝） 2020年總統、副總統及立委選舉投票日，由於天氣佳，在北市許多民眾一早就前往投票所投下自己神聖的一票，也有民眾似要去騎單車或剛騎完，穿著專業運動衣就來投票。(圖文／趙雙傑) (中時 ) #民眾 #副總統 #好天氣 #投票日 #台北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 大選投票日 展現民主自救吧 04:102020/01/07 論壇廣場 1月11日投票日 中市勞工局說明勞工放假權益 16:452020/01/07 政治 親民黨副總統候選人余湘赴苗栗竹南掃街 18:052020/01/07 政治 投票倒數3天 檢偵辦總統副總統賄選案85件 16:412020/01/08 社會 苗栗點領選票分2天 選委會籲投票日遵守規範避免受罰 18:042020/01/08 政治 投票日國道南下車多 白天當心5壅塞路段 13:122020/01/09 生活 挺洪秀柱基層里長 發起投票日當天巡察投開票所 16:022020/01/09 政治 投票日做這3件事 至少被罰50萬 16:242020/01/09 生活 投票當天放假一日 上班應加給工資 16:482020/01/10 生活 雇主若未依法給薪 最高罰100萬元投票日放假 上班應加給工資 04:102020/01/11 地方新聞 政治熱門新聞 看到蔡英文凱道選前之夜空拍 綠粉竟哭了 - 政治 韓蔡高雄大拚場誰人氣旺？網民看完竟下這種結論 - 政治 預測結果神相似！大選「章魚哥」台北天玉里 民眾踴躍投票 - 政治 影／「林北癌末都要投票」 血癌鬥士今病逝 - 政治 被問對韓選情有沒有信心 連戰竟答兩個字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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