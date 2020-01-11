民眾投下神聖的一票。（趙雙傑攝）

民眾投下神聖的一票。（趙雙傑攝）

2020年總統、副總統及立委選舉投票日，由於天氣佳，在北市許多民眾一早就前往投票所投下自己神聖的一票，也有民眾似要去騎單車或剛騎完，穿著專業運動衣就來投票。(圖文／趙雙傑)

(中時 )