基隆一早天氣晴朗，七區投開票所一早就湧進大量民眾排隊要投下神聖的一票，而國民黨立法委員候選人宋瑋莉上午10點在前立委謝國樑的陪同下來到基隆中山一路91號的安平里民活動中心，投下自己的一票，她身穿一襲水藍色針織毛衣外套，並指出，天空能這麼藍，「真是老天有眼」。

現場有記者詢問她昨晚是否睡得好，她回道「昨晚睡得蠻沉的，也因為前兩天掃街，大家都辛苦了」，記者更接著問，她投完票後，有什麼規劃，她則指出，自己會到競選總部坐鎮，也會出去在街頭繞繞，她並提醒民眾，要投票要戴好自己的「印章、身分證及投票通知單」，屬於自己的未來，要自己做主，自己來投票，這屬每個人天生的權益，也是作為國民的義務，千萬別放棄。

宋瑋莉更表示，老天給這一個好天氣，就是讓大家可以已輕鬆快樂的心情出來投票，「真是老天有眼」，她指出，各地投票情形非常踴躍，也特別感謝所有選務人員，從早到晚的辛勤工作，從市民對選舉的在意，可以看得出中華民國的民主，是被全民重視的。

(中時 )