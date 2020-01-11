雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬11日上午11點許在家鄉北港鎮扶朝里投票，表示到今天凌晨3點才入睡，今天天氣很好，看到投票率還不錯，好像很多年輕人都回來了。

蘇治芬投票後說，昨天晚上很不平靜，在元長鄉附近有1輛車子差點撞到她，今天心情輕鬆很多，競選期間能做的都做了，她忙到凌晨3點多才入睡，睡得還好只是時間比較短。

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(中時 )