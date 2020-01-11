蘇治芬返鄉投票：投票率還不錯 12:532020/01/11 中時 張朝欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立委候選人蘇治芬。(圖/本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬11日上午11點許在家鄉北港鎮扶朝里投票，表示到今天凌晨3點才入睡，今天天氣很好，看到投票率還不錯，好像很多年輕人都回來了。 蘇治芬投票後說，昨天晚上很不平靜，在元長鄉附近有1輛車子差點撞到她，今天心情輕鬆很多，競選期間能做的都做了，她忙到凌晨3點多才入睡，睡得還好只是時間比較短。 ＃雲林＃立委＃蘇治芬＃2020大選 (中時 ) #蘇治芬 #今天 #投票 #雲林 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲縣膠著 蔡為蘇治芬劉建國拉票 04:102020/01/07 政治要聞 張嘉郡攻北港 蘇治芬端政績 04:102020/01/07 地方新聞 綠能電費漲 張嘉郡轟蘇治芬無作為 13:112020/01/07 政治 蔡英文陪蘇治芬虎尾車掃 維安警戒 16:542020/01/07 政治 雲林張嘉郡、蘇治芬 為綠能電費互轟 04:102020/01/08 地方新聞 雲林助選蘇治芬 賴清德喊：雲嘉南要全壘打 11:072020/01/08 政治 中選會提醒 0點起禁止任何助選行為 違者最高可罰500萬 17:182020/01/10 政治 民眾踴躍投下關鍵選票！投票所出現大批排隊人潮 08:442020/01/11 政治 赴樹林育林國小投票 蘇貞昌籲：投完票再出去玩！ 09:132020/01/11 政治 基隆市長林右昌陪同蔡適應投票 鼓勵市民踴躍投票 11:192020/01/11 政治 政治熱門新聞 看到蔡英文凱道選前之夜空拍 綠粉竟哭了 - 政治 韓蔡高雄大拚場誰人氣旺？網民看完竟下這種結論 - 政治 預測結果神相似！大選「章魚哥」台北天玉里 民眾踴躍投票 - 政治 影／「林北癌末都要投票」 血癌鬥士今病逝 - 政治 被問對韓選情有沒有信心 連戰竟答兩個字 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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