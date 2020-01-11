奪冠就能重登球后寶座的台灣「羽球一姐」戴資穎，今天在馬來西亞大師賽女單4強對陣暌違年餘的大陸左手女將何冰嬌。首局小戴在中段催出一波9比2強攻，以21比17先聲奪人，次局開始又連得7分奠定勝基，以21比12收下決賽門票，重返球后只剩最後一步。

何冰嬌目前世界排名第7，兩人去年都沒有碰過頭，最近一次對決是在前年丹麥公開賽，小戴直落2獲勝。雙方生涯總計交手9次，戴資穎握有7勝2敗的對戰優勢。

開局小戴以0比3落後，但隨即回穩趕上，完成暖機後更用拿手的二次發力假動作破壞何冰嬌節奏，加上強力扣殺壓線得分，對手申請挑戰也踢到鐵板，讓小戴在6平後催出9比2強攻，包括中間連拿6分，拉開領先。儘管隨後幾次失誤，讓何冰嬌一度追到3分差距，小戴仍讓對手回擊掛網，順利拿下首局。

次局小戴豪不囉嗦，在2平後連得7分，並以一波13比3的猛攻徹底擊潰何冰嬌，勝負就此底定。賽末點小戴高吊後場，讓何冰嬌擊球掛網，此役只用了34分鐘，便輕鬆拿下生涯對戰第8勝。

小戴將與西班牙馬琳vs.大陸陳雨菲的勝方爭冠，其中馬琳在去年9月中國公開賽決賽上演神奇復出秀，鏖戰3局擊退小戴封后；陳雨菲則於去年底年終總決賽冠軍戰3局力退小戴，生涯首度坐上球后。不論明天對手是誰，小戴都有筆帳要好好算一算。

(中時 )