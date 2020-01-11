桃園市各立委候選人上午都現身戶籍所在的投開票所排隊投票，國民黨桃園第四選區立委候選人萬美玲也隻身前往，還巧遇胞妹，不過媒體持選委會核發的記者證前往採訪不但被制止、還被依刺探投票留置通報，萬感嘆連投票都只能「拍綠不拍藍」，鄭文燦領導的桃園市府也太「小鼻子小眼睛」。

萬美玲11日隻身前往投票，還巧遇胞妹，笑聊丈夫跟兒子走低調路線，不願跟著在媒體曝光、早早就先去投票，萬受訪時表示，昨天是她過去一年來睡得最好的一次，很開心結束一年來的壓力，感謝家人全力支持、夥伴團隊不離不棄，今天天氣佳，期待晚上獲得最好消息。

不過當萬美玲進去投票時，媒體持選委會核發的記者證詢問能否從窗外拍攝萬投票的畫面，選務人員不但拒絕、阻擋，還以記者在外面拍攝排隊人潮，違反禁止以攝影器材刺探選舉人圈選選舉票內容規定，要求警方將媒體留置並通報，經協調後留下媒體資料後才放行。

萬美玲說，出門前透過媒體看到韓國瑜、蔡英文，還有吳怡農、蔣萬安，甚至是吳宗憲，許多受到關注的對象都能被紀錄下投下神聖一票的畫面，認為只要沒有影響投票行為和秩序、沒有違反選罷法，都應該尊重新聞採訪自由。

萬美玲也直言，桃園市長鄭文燦不但可以受訪、媒體甚至能進入投開票所裡面拍攝，而除了她、媒體要拍國民黨的立委候選人陳根德也一度被阻止，感嘆根本是差別待遇，桃園只能拍綠不能拍藍，擔憂是鄭文燦肩負輔選壓力的影響。

(中時 )